Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS

Ракурс

США протягом останнього місяця працюють над детальним планом припинення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на джерело у Білому домі.

Також це підтвердила речниця адміністрації Трампа Керолайн Лівітт:

Президент Трамп із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася, і він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов’язання щодо мирної угоди.

Зазначається, що джерело серед високопосадовців адміністрації Трампа підтвердило, що спецпредставник США Стів Віткофф «тихо працює над цим планом протягом місяця»:

Спецпредставник Віткофф тихо працює над цим планом протягом місяця, отримуючи інформацію як від українців, так і від росіян щодо того, які умови є прийнятними для них для припинення війни. Обидві сторони повинні будуть піти на поступки, не лише Україна.

Чиновник також зазначив, що президент США Трамп обізнаний із процесом роботи Віткоффа:

Президент був поінформований про план і підтримує його.

Джерело: «Суспільне»