Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS

https://racurs.ua/n210421-tramp-podderjivaet-plan-vitkoffa-dlya-ukrainy-belyy-dom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом у Києві сьогодні, 20 листопада, повідомив, що готовий співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа над новим планом миру в Україні.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на американських та українських чиновників.

План вимагає від України значних поступок, зокрема передачі Росії територій, які наразі контролює Україна. Але замість того, щоб відразу відхилити його, Зеленський погодився на переговори, і його офіс повідомив, що він сподівається обговорити план із президентом Трампом найближчими днями, — зазначає видання.

За інформацією джерел видання, Дрісколл сьогодні передав копію плану Зеленському і обоє «домовилися про агресивний графік підписання».

Делегація Дрісколла спочатку планувала поїхати в Україну для обговорення військових технологій і стратегії, але потім Білий дім попросив його допомогти «розпочати переговори» із Зеленським від імені посланця США Стіва Віткоффа і державного секретаря Марко Рубіо, — зазначає видання з посиланням на джерело серед американських чиновників.

Зазначається, що запланована раніше зустріч між Зеленським і Віткоффом була скасована цього тижня після того, як американська сторона заявила, що Зеленський не продемонстрував готовності серйозно підійти до реалізації плану.

Однак джерело серед українських чиновників повідомило Axios, що під час зустрічі з Дрісколлом Зеленський був більш примирливим:

Було прийнято рішення спробувати спільно працювати над цим, щоб зробити мир можливим.

За словами одного з американських чиновників, адміністрація Трампа працювала в вчора та сьогодні, щоб запевнити Україну та її європейських союзників, що план є «живим документом» і що їхні позиції будуть враховані.

Крім того, у телефонній розмові сьогодні вранці Віткофф запевнив міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефула, що новий план є «рамковою концепцією», яка враховує позиції України та Росії.

Джерело: Axios