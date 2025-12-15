В ходе переговоров в Берлине 14 декабря, фото: Владимир Зеленский

У Берліні сьогодні, 15 грудня, завершилися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо «мирного плану».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на радника Зеленського Дмитра Литвина.

Як відомо, переговори розпочалися вранці 15 грудня, близько 11.00 за місцевим часом (о 12.00 за Києвом).

Сьогодні в Берліні також очікують президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єра Британії Кіра Стармера, прем'єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем'єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба. Зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів має розпочатися о 20.00 за Києвом.

Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися вчора, 14 грудня.

Джерело: «Українська правда»