Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n210877-v-berline-nachalis-peregovory-zelenskogo-s-vitkoffom-i-kushnerom-smi.html

Ракурс

У Берліні вже розпочалися переговори делегації України, яку очолює Володимир Зеленський, з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це сьогодні, 15 грудня, вдень повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в українській делегації.

Вчора, 14 грудня, у Берліні відбувся попередній раунд переговорів цих делегацій. Тоді було домовлено, що переговори стосовно мирного плану продовжаться сьогодні.

Раніше сьогодні прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський зустрівся у Берліні зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. В ході розмови вони «скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки».

Джерело: «Укрінформ», Офіс президента