Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

У Берліні розпочалися переговори Зеленського з Віткоффом та Кушнером — ЗМІ

15 гру 2025, 13:45
У Берліні вже розпочалися переговори делегації України, яку очолює Володимир Зеленський, з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це сьогодні, 15 грудня, вдень повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в українській делегації.

Вчора, 14 грудня, у Берліні відбувся попередній раунд переговорів цих делегацій. Тоді було домовлено, що переговори стосовно мирного плану продовжаться сьогодні.

Раніше сьогодні прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський зустрівся у Берліні зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. В ході розмови вони «скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки».

Джерело: «Укрінформ», Офіс президента


