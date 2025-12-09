Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

США сьогодні, 9 грудня, отримають новий мирний план із 20 пунктів.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що після переговорів у Лондоні, котрі відбулися вчора, 8 грудня, Зеленський заявив, що зустріч з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції була продуктивною. Очікується, що обговорені на ній мирні пропозиції будуть представлені США у вівторок, грудня:

Я думаю, що план буде готовий завтра, десь увечері. Я думаю, що ми ще раз його переглянемо та передамо США.

За словами Зеленського, новий план включає 20 пунктів.

Зеленський під час спілкування із журналістами 8 грудня розповів, що ці 20 пунктів містять, зокрема, питання повернення українських дітей, депортованих до РФ, а також обміну всіх військовополонених, повідомляє видання «Суспільне».

За словами Зеленського, американські сенатори наголосили, що будь-які домовленості з Росією без гарантій повернення українських дітей є неприйнятними.

Я на постійному контакті з ними, маю особисті зустрічі та телефонні дзвінки щодо цієї тематики. Вони це підтримують. До речі, перша леді Сполучених Штатів Меланія також підтримує це питання. Воно болюче, сенситивне для американців, так само, як і для нас — це наші діти, тож для нас все-таки це ще ближче.

Джерело: Bild, «Суспільне»