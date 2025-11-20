Новини
Володимир Зеленський та Деніел Дрісколл, скріншот відео

Команди України та США працюватимуть над планом для закінчення війни — Зеленський

20 лис 2025, 22:20
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 20 листопада, обговорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося, зокрема, про роботу над пунктами мирного плану.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Наші команди — України та США — працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи, — зазначив він.

Зеленський зазначив, що також проінформував Дрісколла про ракетний удар Росії по Тернополю, завданий 19 листопада. За його словами, ракета Х-101, яка вдарила по житловій багатоповерхівці, була виготовлена у 2025 році.

У ній — 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем. Передав міністру Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією щодо компаній — виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей, — зазначив Зеленський.

