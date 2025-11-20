Володимир Зеленський та Деніел Дрісколл, скріншот відео

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 20 листопада, обговорив із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося, зокрема, про роботу над пунктами мирного плану.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Наші команди — України та США — працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи, — зазначив він.

Зеленський зазначив, що також проінформував Дрісколла про ракетний удар Росії по Тернополю, завданий 19 листопада. За його словами, ракета Х-101, яка вдарила по житловій багатоповерхівці, була виготовлена у 2025 році.