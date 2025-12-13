NYT: Україна у своїй відповіді на переданий США мирний план виключила відхід ЗСУ з територій Донбасу

https://racurs.ua/ua/n210866-nyt-ukrayina-u-svoyiy-vidpovidi-na-myrnyy-plan-peredaniy-ssha-vykluchyla-zvilnennya-zsu.html

Ракурс

Відповідь України на мирний план США передбачає, що Київ має зберегти контроль над територіями на сході країни, які зараз під контролем ЗСУ, і які адміністрація Дональда Трампа хотіла передати Росії у початковій версії. Про це пише The New York Times з посиланням на двох високопоставлених європейських чиновників та одного колишнього американського.

Відповідь України, що складається з 20 пунктів, була направлена ​​до Вашингтона у середу, 10 грудня (про це також писав Axios). У ньому, як пише The New York Times, прибрано ті пункти первісного мирного плану США, які «перетинали українські червоні лінії».

Один із спірних пунктів стосувався територій Донбасу, а інший — відмови України від вступу до НАТО. За словами двох джерел NYT, Київ хоче зберегти хоча б формально принцип «політики відчинених дверей НАТО». Обидві ці зміни, як зазначає NYT, ймовірно, будуть неприйнятними для Росії.

Також відповідь України на мирний план США потребує юридично закріплених гарантій захисту від майбутньої можливої ​​російської агресії.

Переговори з цих питань, як пише The New York Times, мають продовжитися на зустрічі Зеленського та європейських лідерів із переговорниками Трампа, Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, у Берліні 15 грудня.