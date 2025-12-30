Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n211190-nesmotrya-na-kritiku-rossiyan-v-smi-sryva-v-peregovorah-s-ssha-net-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, спростував заяви росіян про зрив перемовин з США.

Він запевнив, що діалог з американськими партнерами триває щодня.

Про це Зеленський розповів, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Незважаючи на всі медійні закиди росіян, щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня, — зазначив Зеленський. — І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи — Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки.

Зеленський також підтвердив, що веде перемовини з президентом США Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні. Відповідаючи на запитання, чи планують американці в межах гарантій безпеки розмістити свої війська в Україні — на лінії розмежування, або ж на кордоні, Зеленський зазначив:

Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки. Це війська Сполучених Штатів і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції.

Він додав, що Україна хотіла б бачити американські війська на своїй території, як гарантію безпеки. За словами Зеленського, це була б сильна позиція була в гарантіях безпеки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ніч на 29 грудня 91 український безпілотник нібито намагався атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Новгородській області. У Москві заявили, що у зв’язку з цим «переглянуть переговорну позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга згодом зазначив, що Росія не надала жодних переконливих доказів цієї атаки.

Джерело: «Укрінформ»