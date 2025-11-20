Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n210419-zelenskiy-oficialno-poluchil-ot-ssha-proekt-mirnogo-plana-op.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, «офіційно отримав від американської сторони проект плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Про це сьогодні, 20 листопада, повідомила прес-служба Офісу президента.

Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни, — зазначили в Офісі президента.

В ОП додали, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом «наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру».

Нагадаємо, за інформацією агентства «РБК-Україна», Зеленський сьогодні зустрівся у Києві з американською делегацією на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом.