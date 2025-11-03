Трамп пока не рассматривает передачу Украине ракет «Томагавк»

Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет «Томагавк».

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів на борту президентського літака, повідомляє The Guardian.

Ні, не розглядаю, — зазначив Трамп.

Однак він додав, що може змінити свою думку.

Раніше, відповідаючи на запитання щодо «томагавків», Трамп заявляв, що, можливо, вже ухвалив рішення, проте спочатку хоче дізнатися, для ударів з яких цілей Україна їх використовуватиме.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Пентагон дав Білому дому «зелене світло» на постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Проте остаточне політичне рішення у цьому питанні залишається за Трампом.

Джерело: The Guardian