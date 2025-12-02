Ракурсhttps://racurs.ua/
Російській диктатор Володимир Путін перед зустріччю із американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, котрі сьогодні, 2 грудня, прибули до Москви, заявив журналістам, що РФ нібито не має наміру воювати з Європою, але готова до цього.
Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».
Ми не збираємося воювати з Європою, я вже про це сто разів сказав. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові просто зараз, — заявив Путін.
Також Путін заявив, що Росія нібито воює проти України «акуратно».
Це не війна в прямому, сучасному сенсі цього слова. Якщо Європа раптом захоче почати війну, і почне її, то дуже може швидко статися ситуація, за якої нам не буде з ким, — заявив російський диктатор.
Зустріч Путіна із російською делегацією вже розпочалася.
