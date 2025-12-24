Новости
Ракурс
Россияне продолжают атаковать энергоинфраструктуру Черниговщины

Рашисты повредили важный энергообъект Черниговщины — обесточены десятки тысяч абонентов

24 дек 2025, 23:00
999

Російські загарбники сьогодні, 24 грудня, завдали низку ударів по енергоінфраструктурі Чернігівської області.

В результаті є численні знеструмлення. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Зокрема, вдень у компанії повідомили, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі, внаслідок чого знеструмлені абоненти низки населених пунктів району та міста Чернігова.

Пізніше ввечері в обленерго повідомили, що внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі — аварійно знеструмлено десятки тисяч абонентів.

Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт! — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


