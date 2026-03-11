Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских авиаударов в Черниговской области, фото: ГСЧС

Российские беспилотники ночью атаковали предприятия Черниговщины, возникли пожары (ФОТО)

11 мар 2026, 08:46
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 березня, ударили безпілотниками по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Унаслідок ворожих атак виникли пожежі будівель господарського призначення. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наслідки російських авіаударів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров