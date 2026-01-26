Читайте также
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Вячеслав Чаус
Російські загарбники за минулу добу здійснили 42 обстріли Чернігівщини, пролунали 56 вибухів.
Про це сьогодні, 26 січня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- протягом минулої доби було декілька влучань в Семенівці. Росіяни били «молніями» та FPV-дронами. Пошкоджені житлові будинки, авто, лінія електропередач;
- також мішенню рашистів були обʼєкти звʼязку на прикордонні;
- увечері були повторні удари по сільськогосподарському кооперативу в селі Чернігівського району. Знову «герані». Вогнем знищене адмінприміщення. Пошкоджений ангар для зберігання кукурудзи і насіння соняшнику, а також трактор.
Водночас увесь тиждень по ворожих повітряних цілях відпрацьовували наші оборонці. У небі над Чернігівщиною захисники збили 335 дронів, — додав Чаус.