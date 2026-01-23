Армия РФ ударила дроном по зданию школы. Фото: НПУ

Російські дрони атакували навчальний заклад на Чернігівщині.

Вдень у четвер, 22 січня, ворожі БпЛА типу «Молнія» атакували будівлю школи в Семенівці. Пролунало два вибухи, а саме приміщення було пошкоджене. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 23 січня повідомив у Telegram.

За його словами, діти у прикордонні перебувають на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. А внаслідок цього обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав.

Чаус додав, що будівля школи використовується і як пункт незламності. Сюди місцеві мешканці приходять, щоб підзарядити свої телефони.

Загалом ворог вчора атакував прикордонні громади. Було зафіксоване 23 обстріли й 34 вибухи.

Нагадаємо, 22 січня росіяни здійснили серію дронових атак на населені пункти Дергачівської громади. Зокрема, ворог вдарив по цивільному автомобілю на в’їзді в Козачу Лопань. У момент атаки в машині перебували два місцеві волонтери, які доставляли хліб мешканцям селища. Обидва чоловіки загинули.