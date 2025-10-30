Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российская армия атаковала телевизионную башню в центре Чернигова. Фото: Суспільне

Армия РФ ударила по телебашне в центре Чернигова (ФОТО)

30 окт 2025, 17:55
999

Армія Російської Федерації вчергове обстріляли Чернігів.

У четвер, 30 жовтня, окупаційні війська завдали удару по телевізійній вежі в центрі міста. Споруда зазнала пошкоджень. В районі телевежі підіймається дим. Найближчим часом почнуться роботи, щоб стабілізувати конструкцію. Про це прес-служба Чернігівської міської ради повідомила у Telegram.

З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції, — йдеться у повідомленні.

Жителів обласного центру закликали не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Згодом в міськраді уточнили, що атака на вежу відбулася 29 жовтня.

Російська армія атакувала телевізійну вежу в центрі Чернігова. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігів. Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, де постраждали дві людини. Внаслідок атаки в Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров