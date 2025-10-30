Новини
Ракурс
Російська армія атакувала телевізійну вежу в центрі Чернігова. Фото: Суспільне

Армія РФ вдарила по телевежі у центрі Чернігова (ФОТО)

30 жов 2025, 17:55
999

Армія Російської Федерації вчергове обстріляли Чернігів.

Окупаційні війська завдали удару по телевізійній вежі в центрі міста. Споруда зазнала пошкоджень. В районі телевежі підіймається дим. Найближчим часом почнуться роботи, щоб стабілізувати конструкцію. Про це прес-служба Чернігівської міської ради повідомила у Telegram.

З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції, — йдеться у повідомленні.

Жителів обласного центру закликали не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Згодом в міськраді уточнили, що атака на вежу відбулася 29 жовтня.

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігів. Було зафіксовано падіння «Шахеда» біля житлового будинку на півночі міста, де постраждали дві людини. Внаслідок атаки в Садівничому товаристві пошкоджено чотири дачні будинки.

Джерело: Ракурс


