Російський обстріл повністю знеструмив Чернігів та північ області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209797-rosiyskyy-obstril-povnistu-znestrumyv-chernigiv-ta-pivnich-oblasti.html

Ракурс

Чернігів та північ Чернігівської області були повністю знеструмлені через російський обстріл.

Ворожий дрон пізно ввечері 20 жовтня атакував енергетичному об'єкт у регіоні. Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація. Про це повідомило «Чернігівобленерго» та Чернігівська районна військова адміністрація.

З 5.30 сьогоднішнього дня працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів від альтернативних джерел живлення. Комунальники закликали місцевих мешканців негайно зробити запас питної води через можливе тимчасове припинення водопостачання.

Також знеструмлення частини Чернігівщини призвело до затримки поїздів. В «Укрзалізниці» зазначили, що низка приміських поїздів курсує із затримкою від 30 хвилин. Це стосується потягів:

поїзд № 6857 Чернігів — Славутич, який зі станції Жукотки відправився із затримкою 37 хвилин;

поїзд № 6312 Чернігів — Ніжин, що вирушив зі станції імені Бориса Олійника із затримкою 55 хвилин;

поїзд № 6311 Ніжин — Чернігів, який виїхав зі станції Муравійка із затримкою 1 година 20 хвилин.

Крім того, як поінформував голова Київської ОВА Микола Калашник, унаслідок російської атаки знеструмлено також місто Славутич — юридично воно підпорядковане Київщині, але територіально розташовано на півночі Чернігівської області.

Зазначається, що системи водопостачання та водовідведення у Славутичі перевели на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні також забезпечили. У місті готові до роботи також і пункти незламності.

Нагадаємо, російські загарбники впродовж 20 жовтня завдали ударів по декількох енергообʼєктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах Чернігівщини. Виникали пожежі, які ліквідували рятувальники.