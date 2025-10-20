Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по кількох енергооб'єктах на Чернігівщині — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209776-rashysty-vdaryly-po-kilkoh-energoobiektah-na-chernigivschyni-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж доби завдали ударів по декількох енергообʼєктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах Чернігівщини.
Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Унаслідок влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про травмованих не надходило, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше у «Чернігівобленерго» повідомляли про відключення низки абонентів внаслідок чергових російських ударів по енергоінфраструктурі в ніч на 20 жовтня.