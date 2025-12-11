Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини
Рашисти вдарили по лісогосподарському підприємству на Чернігівщині, виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210815-rashysty-vdaryly-po-lisogospodarskomu-pidpryiemstvu-na-chernigivschyni-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 грудня, вранці атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району.
Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.
Також зазнала пошкоджень адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).