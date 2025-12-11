Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 грудня, вранці атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району.

Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Також зазнала пошкоджень адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).