Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

Рашисти вдарили по лісогосподарському підприємству на Чернігівщині, виникла пожежа (ФОТО)

11 гру 2025, 09:54
999

Російські загарбники сьогодні, 11 грудня, вранці атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району.

Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Також зазнала пошкоджень адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС

Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщині, фото: поліція Чернігівщини

