Последствия атаки БПЛА в Черниговской области, фото: полиция Черниговщины
Російські загарбники сьогодні, 11 грудня, вранці атакували безпілотником цивільну інфраструктуру в місті Носівка Ніжинського району.
Внаслідок ворожого удару травмований 65-річний чоловік — його доставлено до лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.
Також зазнала пошкоджень адмінбудівля лісогосподарського підприємства. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).