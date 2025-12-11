Последствия российских ударов по Одесской области 11 декабря, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210813-rashisty-atakovali-energoinfrastrukturu-odesschiny-vspyhnuli-pojary-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 грудня, здійснили чергову атаку безпілотниками по інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВА.

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі, — розповіли в ОВА.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що пожежі, які спалахнули на обʼєктах енергетичної інфраструктури, вже наразі ліквідовані.

Загиблих та постраждалих немає.