Последствия российских ударов по Одесской области 11 декабря, фото: ГСЧС
Рашисты атаковали энергоинфраструктуру Одесщины — вспыхнули пожары (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 грудня, здійснили чергову атаку безпілотниками по інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВА.
Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі, — розповіли в ОВА.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що пожежі, які спалахнули на обʼєктах енергетичної інфраструктури, вже наразі ліквідовані.
Загиблих та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.