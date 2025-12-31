Тысячи российских ракет за год атаковали Украину, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n211210-2-4-tys-raket-vypustila-rossiya-po-ukraine-za-god-united24-infografika.html

Ракурс

Росія у 2025 році випустила по Україні понад 60 тис. керованих авіабомб, близько 2,4 тис. ракет різних типів та понад 100 тис. дронів.

Про це повідомляє платформа United24.

Зазначається, що цьогоріч повітряна тривога лунала щонайменше 19 тис. 33 рази.