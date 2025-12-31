Сколько рашистов попали в плен за время полномасштабной войны, рассказали в Коордштабе

Пленные россияне, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n211208-skolko-rashistov-popali-v-plen-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny-rasskazali-v-koordshtabe.html

Ракурс

У полон за час повномасштабного вторгнення в Україну потрапили понад 10 тис. російських солдатів.

Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з посиланням на дані українського держпроекту «Хочу жить».

Зазначається, що кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає:

за неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті;

у середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень;

із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області, — зазначили у КШППВ.

Крім того, у 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні.

Щотижня 2−3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу", — наголошують у КШППВ.

Типовий російський військовополонений це:

83% - рядовий склад;

13% - сержанти;

майже 3% - офіцери;

вік — від 18 до 65 років;

близько 76% - контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК);

19% - мобілізовані;

майже 5% - строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше — за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства, — зазначили у КШППВ. — Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% - трьох і більше.

Крім того, у полон потрапити сотні осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема: ВІЛ/СНІДом;

туберкульозом;

діабетом;

психічними розладами.

У межах обмінів на захисників України до РФ повернули трохи більше 6 тис. військовополонених, понад половину з них — у 2025 році.

Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге, — зазначили у КШППВ.

Зазначається, що Росія передусім забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців РФ для обміну не запитує.