Армия РФ продвинулась около трех сел в Донецкой области. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації змогла досягти незначних успіхів на Донбасі.

Окупанти змогли прорватися вперед біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Просування ворога зафіксували поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному у Краматорському і Покровському районах. Про це український аналітичний моніторинговий проект DeepState 3 березня повідомив у Telegram.

Як відомо, село Маркове розташоване у Краматорському районі, а села Рівне і Гришине знаходяться в Покровському районі.

Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України йшлося про те, що на Покровському українські військові захисники зупинили 23 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке. Також загарбники намагалися безуспішно просунутися в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

Нагадаємо, 25 лютого російська армія за допомогою тритонної авіабомби підірвала дамбу біля Осикового на Донеччині, щоб вплинути на логістику до міста. Спочатку ворог знищив один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити українську логістику. ЗСУ знайшли альтернативні шляхи. Тому росіяни й знищили дамбу в районі населеного пункту Осикове.