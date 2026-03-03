Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия РФ продвинулась около трех сел в Донецкой области. Карта: DeepState

Российские войска продвинулись около трех сел в Донецкой области — DeepState

3 мар 2026, 18:53
999

Армія Російської Федерації змогла досягти незначних успіхів на Донбасі.

Окупанти змогли прорватися вперед біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Просування ворога зафіксували поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному у Краматорському і Покровському районах. Про це український аналітичний моніторинговий проект DeepState 3 березня повідомив у Telegram.

Як відомо, село Маркове розташоване у Краматорському районі, а села Рівне і Гришине знаходяться в Покровському районі.

Армія РФ просунулася біля трьох сіл у Донецькій області. Карта: DeepState

Армія РФ просунулася біля трьох сіл у Донецькій області. Карта: DeepState

Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України йшлося про те, що на Покровському українські військові захисники зупинили 23 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке. Також загарбники намагалися безуспішно просунутися в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко.

Нагадаємо, 25 лютого російська армія за допомогою тритонної авіабомби підірвала дамбу біля Осикового на Донеччині, щоб вплинути на логістику до міста. Спочатку ворог знищив один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити українську логістику. ЗСУ знайшли альтернативні шляхи. Тому росіяни й знищили дамбу в районі населеного пункту Осикове.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров