Російська Федерація залучила понад 1 тис. громадян Кенії на війну з Україною.

Кенійці використовують туристичні візи, щоб залишити країну, і дістаються до РФ через Туреччину або Об'єднані Арабські Емірати. Щоб уникнути викриття, деякі з них летять через Уганду, Демократичну Республіку Конго або Південну Африку. У грудні 2025 року у складі російської армії воювали 200 кенійців, але кількість легіонерів зросла. Про це заявив депутат Кімані Ічунгвах у парламенті Кенії з посиланням на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань, передає Le Monde.

На сьогодні понад 1 тис. кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні, — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що рекрутингові агентства країни-агресора співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту, національними службами зайнятості, співробітниками російських посольств в столиці Кенії — Найробі.

Африканським добровольцям пропонують зарплату від 920 євро до 2 тис. 400 євро. При цьому в Кенії багато робітників заробляють близько 100 євро щомісяця.

Офіційні дані кенійської влади свідчать, що 28 їхніх легіонерів зникли безвісти, 35 перебувають на військових базах, 39 перебувають у лікарнях, а 89 воюють. Додому повернулися 30 кенійців.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва вербує громадян Африки різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Наразі відомо, що проти України воюють щонайменше 1 тис. 436 громадян з 36 африканських країн.

Джерело: Le Monde