https://racurs.ua/n212404-rf-nochu-atakovala-ukrainu-149-dronami-byli-popadaniya.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація вночі атакувала Україну 149 безпілотниками.

У ніч на 4 березня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в Росії та Гвардійського в окупованому Криму. Близько 100 дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Захищали українське небо авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО змогла знешкодити 129 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 19 дронів-камікадзе влучили на 15 локаціях, а уламки впали на одній локації.

У Запорізькій області двоє осіб дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. В ОВА поінформували, що загалом упродовж доби окупанти завдали 624 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.

А в Сумській області, як повідомила Національна поліція, в Есманській громаді загинув 48-річний чоловік. Поранення дістав 37-річний чоловік у Сумській обласній громаді. Також там було знищено автомобіль, а ще два авто — пошкоджено.

Нагадаємо, 3 березня російський ударний безпілотник пошкодив приватний будинок і кілька господарчих споруд в місті Чугуїв у Харківській області. Медична допомога знадобилася п’ятьом людям. Серед травмованих також є семирічна дівчинка.