Бельгійський журналіст Бруно Бекман поділився своїми враженнями про війну в Україні.

Один з найвідоміших бельгійських медійників, який висвітлював чимало бойових дій в різних країнах світу, приїхав до Києва на запрошення Благодійного фонду «Центр реабілітації військовослужбовців». Він поділився своїми думками про нинішню російсько-українську війну в інтерв’ю Олександру Іваницькому на YouTube-каналі «Хлопці з нуля».

За словами журналіста, росіяни вже зрозуміли, що напад на Україну був помилкою.

Росія в лютому 2022 року ніколи не жила краще за всю свою історію. Однак вони це зіпсували. І не на одне покоління, а на три чотири. Вони зіпсували своє власне майбутнє, — розповів журналіст.

Бекман зізнався, що в захваті від волі українського народу, який протистоїть загарбникам. І вважає, що на відміну від українців росіяни ніколи не зможуть бути вільними. Бо нинішня російська диктатура найбільше боїться власного народу.

Медійник зізнався, що після завершення російсько-української війни вже не працюватиме журналістом. Виключенням може стати Росія, бо там з високою ймовірністю розпочнеться розпад держави.

Можливо в Росії працюватиму, щоб розповідати тим людям, коли там почнеться розпад, — зазначив він.

Також Бекман розповів, що може залишитися працювати в Україні гідом. Йому вже надійшла відповідна пропозиція. І зізнався, що в Україні відчуває себе як вдома та й українську кухню вважає улюбленою.

Повне інтерв’ю Бруно Бекмана Олександру Іваницькому можна переглянути на YouTube-каналі «Хлопці з нуля».

