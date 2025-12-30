Центр реабілітації військовослужбовців «Десна» шукає допомоги. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211180-centr-reabilitaciyi-viyskovoslujbovciv-desna-shukaie-dopomogy-video.html

Ракурс

Центр реабілітації військовослужбовців «Десна» шукає допомоги, щоб у майбутньому реабілітувати сотню тисяч українських військових.

Організація отримала великий корпус в користування на 10 років за символічною ціною. Тут відбуватиметься повноцінна реабілітація воїнів Збройних сил України. За десятиліття центр планує реабілітувати в цьому корпусі 100 тис. українських воїнів. Про це йдеться на YouTube-каналі «Хлопці з нуля».

Однак спочатку у корпусі необхідно провести реконструкцію та зробити ремонт. І в цьому центр просить допомоги у небайдужих. Можна долучитися як фінансово, так і допомогти будівельними матеріалами. Або ж можна приїхати та допомогти самостійно — щось пофарбувати чи полагодити.

Воїни ЗСУ, які перебувають на нулі, конче потребують цієї допомоги. Давайте об'єднаємося та зробимо це разом, — зазначив автор YouTube-каналу «Хлопці з нуля» Олександр Іваницький, який є колишнім солдатом піхоти 3-ї окремої штурмової бригади.

Також у відео показали корпус, який організація отримала у користування. На кадрах можна побачити, що необхідно докласти чималих зусиль, щоб привести будівлю до ладу.

Ініціатива отримала назву «Проект небайдужих».

Нагадаємо, Центр реабілітації військовослужбовців «Десна» — це благодійна організація (БО «ЦРВ «Десна»), що допомагає захисникам, які повертаються з війни, відновлювати фізичне та психологічне здоров’я через реабілітацію, включаючи доступ до води для відновлення, психологічну підтримку та облаштування реабілітаційних просторів, залучаючи волонтерів і небайдужих українців для збору коштів та допомоги. Вони забезпечують реабілітацію в спокійній обстановці, а також надають підтримку матерям загиблих героїв та самим військовим, що вижили, щоб допомогти їм повернутися до повноцінного життя.