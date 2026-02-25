Ракурсhttps://racurs.ua/
Бельгійський журналіст Бруно Бекман. Скріншот з відео
На Росію чекає розпад після завершення війни — журналіст Бекман (ВІДЕО)
Бельгійський журналіст Бруно Бекман поділився своїми враженнями про війну в Україні.
Один з найвідоміших бельгійських медійників, який висвітлював чимало бойових дій в різних країнах світу, приїхав до Києва на запрошення Благодійного фонду «Центр реабілітації військовослужбовців». Він поділився своїми думками про нинішню російсько-українську війну в інтерв’ю Олександру Іваницькому на YouTube-каналі «Хлопці з нуля».
За словами журналіста, росіяни вже зрозуміли, що напад на Україну був помилкою.
Росія в лютому 2022 року ніколи не жила краще за всю свою історію. Однак вони це зіпсували. І не на одне покоління, а на три чотири. Вони зіпсували своє власне майбутнє, — розповів журналіст.
Бекман зізнався, що в захваті від волі українського народу, який протистоїть загарбникам. І вважає, що на відміну від українців росіяни ніколи не зможуть бути вільними. Бо нинішня російська диктатура найбільше боїться власного народу.
Медійник зізнався, що після завершення російсько-української війни вже не працюватиме журналістом. Виключенням може стати Росія, бо там з високою ймовірністю розпочнеться розпад держави.
Можливо в Росії працюватиму, щоб розповідати тим людям, коли там почнеться розпад, — зазначив він.
Також Бекман розповів, що може залишитися працювати в Україні гідом. Йому вже надійшла відповідна пропозиція. І зізнався, що в Україні відчуває себе як вдома та й українську кухню вважає улюбленою.
Повне інтерв’ю Бруно Бекмана Олександру Іваницькому можна переглянути на YouTube-каналі «Хлопці з нуля».
