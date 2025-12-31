Читайте також
Росія у 2025 році випустила по Україні понад 60 тис. керованих авіабомб, близько 2,4 тис. ракет різних типів та понад 100 тис. дронів.
Про це повідомляє платформа United24.
Зазначається, що цьогоріч повітряна тривога лунала щонайменше 19 тис. 33 рази.
Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання, — наголошують у United24.