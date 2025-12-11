Новини
Наслідки російських ударів по Одещині 11 грудня, фото: ДСНС

Рашисти атакували енергоінфраструктуру Одещини — спалахнули пожежі (ФОТО)

11 гру 2025, 08:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 грудня, здійснили чергову атаку безпілотниками по інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВА.

Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі, — розповіли в ОВА.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що пожежі, які спалахнули на обʼєктах енергетичної інфраструктури, вже наразі ліквідовані.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських ударів по Одещині 11 грудня, фото: Одеська ОВА

Наслідки російських ударів по Одещині 11 грудня, фото: ДСНС

