Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, завдали другого за день удару по Чорноморському порту.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Адміністрації морських портів України.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння резервуару з олією. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у АМПУ. — На місці працюють усі відповідні служби — тривають роботи з ліквідації пожежі та наслідків обстрілу.

Зазначається, що для недопущення можливого забруднення акваторії:

на окремих причалах встановлено бонові загородження;

спеціалізовані судна перебувають у готовності до збору забруднюючої речовини у разі її потрапляння до акваторії порту.