Рашисти вдруге за день завдали удару по Чорноморському порту — АМПУhttps://racurs.ua/ua/n211191-rashysty-vdruge-za-den-zavdaly-udaru-po-chornomorskomu-portu-ampu.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, завдали другого за день удару по Чорноморському порту.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Адміністрації морських портів України.
Внаслідок обстрілу сталося загоряння резервуару з олією. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у АМПУ. — На місці працюють усі відповідні служби — тривають роботи з ліквідації пожежі та наслідків обстрілу.
Зазначається, що для недопущення можливого забруднення акваторії:
- на окремих причалах встановлено бонові загородження;
- спеціалізовані судна перебувають у готовності до збору забруднюючої речовини у разі її потрапляння до акваторії порту.
Це черговий удар по портовій інфраструктурі України. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістичні можливості та експортний потенціал держави, — наголошують у АМПУ. — Водночас, попри постійну загрозу та обстріли, порти продовжують працювати — завдяки професійним і злагодженим діям портовиків та всіх задіяних служб.