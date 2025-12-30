Новости
Порт Черноморск, фото: cmr.gov.ua

Рашисты второй раз за сутки атаковали Черноморский порт — АМПУ

30 дек 2025, 20:01
Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, завдали другого за день удару по Чорноморському порту.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Адміністрації морських портів України.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння резервуару з олією. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у АМПУ. — На місці працюють усі відповідні служби — тривають роботи з ліквідації пожежі та наслідків обстрілу.

Зазначається, що для недопущення можливого забруднення акваторії:

  • на окремих причалах встановлено бонові загородження;
  • спеціалізовані судна перебувають у готовності до збору забруднюючої речовини у разі її потрапляння до акваторії порту.

Це черговий удар по портовій інфраструктурі України. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістичні можливості та експортний потенціал держави, — наголошують у АМПУ. — Водночас, попри постійну загрозу та обстріли, порти продовжують працювати — завдяки професійним і злагодженим діям портовиків та всіх задіяних служб.

