Последствия российской атаки по гражданским судам, фото: ВМС ВСУ

Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ударними БПЛА атакували цивільні судна.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

Зазначається, що постраждали судна під прапором Панами «Emmakris III» та «Captain Karam», яке заходило до порту для завантаження пшениці.

Порти та цивільне судноплавство є об'єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку, — наголошують у ВМС. — Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах є свідомим воєнним злочином. рф — країна терорист.

Раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків, — зазначив він. — Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

Кулеба наголошує, що ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство.