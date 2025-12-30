Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки по гражданским судам, фото: ВМС ВСУ
Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ударними БПЛА атакували цивільні судна.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
Зазначається, що постраждали судна під прапором Панами «Emmakris III» та «Captain Karam», яке заходило до порту для завантаження пшениці.
Порти та цивільне судноплавство є об'єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку, — наголошують у ВМС. — Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах є свідомим воєнним злочином. рф — країна терорист.
Раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків, — зазначив він. — Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.
Кулеба наголошує, що ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство.
Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки, — додав він.