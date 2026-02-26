Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

У Херсоні внаслідок російського артобстрілу одного з районів міста виникло загоряння двоповерхового приватного житлового будинку.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідовано, без постраждалих.

Сьогодні у Херсоні через російські обстріли є загибла та низка постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема: