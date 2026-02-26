Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС
У Херсоні внаслідок російського артобстрілу одного з районів міста виникло загоряння двоповерхового приватного житлового будинку.
Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі пожежу вже ліквідовано, без постраждалих.
Сьогодні у Херсоні через російські обстріли є загибла та низка постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зокрема:
- близько 14.15 внаслідок ворожого обстрілу отримала смертельні травми 62-річна жінка;
- у Корабельному районі близько 14.15 російські окупанти з дрона атакували 69-річну жінку, яка в цей час була на вулиці. Постраждала отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення правого передпліччя. Наразі вона під наглядом лікарів;
- із контузією та вибуховою травмою госпіталізовано 62-річного чоловіка, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 15.00;
- після 16.00 через ворожий обстріл постраждали двоє містян — 63-річного чоловіка доставили до лікарні із контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, жінці 60 років медики надали допомогу на місці. Потерпілі в момент атаки окупантів були на вулиці.