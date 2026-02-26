Новости
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

В Херсоне в результате российских обстрелов возник пожар (ФОТО)

26 фев 2026, 22:31
999

У Херсоні внаслідок російського артобстрілу одного з районів міста виникло загоряння двоповерхового приватного житлового будинку.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідовано, без постраждалих.

Сьогодні у Херсоні через російські обстріли є загибла та низка постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема:

  • близько 14.15 внаслідок ворожого обстрілу отримала смертельні травми 62-річна жінка;
  • у Корабельному районі близько 14.15 російські окупанти з дрона атакували 69-річну жінку, яка в цей час була на вулиці. Постраждала отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення правого передпліччя. Наразі вона під наглядом лікарів;
  • із контузією та вибуховою травмою госпіталізовано 62-річного чоловіка, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 15.00;
  • після 16.00 через ворожий обстріл постраждали двоє містян — 63-річного чоловіка доставили до лікарні із контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, жінці 60 років медики надали допомогу на місці. Потерпілі в момент атаки окупантів були на вулиці.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


