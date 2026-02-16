Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

Рашисты повторно атаковали спасателей во время работы на месте удара в Херсоне (ФОТО)

16 фев 2026, 21:40
999

У Херсоні російські загарбники повторно атакували рятувальників під час роботи.

Про це сьогодні, 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні у Херсоні через скид вибухівки російського БпЛА загорівся легковий автомобіль. Коли рятувальники прибули на місце та розпочали ліквідацію пожежі, армія рф здійснила повторну атаку, — розповіли у відомстві. — Унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Також рашисти обстрілюють медзаклади Херсона. Зокрема, сьогодні з ночі ворог періодично атакував територію однієї з лікарень у Дніпровському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Вночі реактивними системами залпового вогню було завдано ударів по пральні медзакладу. Вдень під обстріл потрапила будівля поліклініки. Пошкоджено фасад, вибито вікна, зруйновано кабінети, — зазначи він.

Відомо про двох постраждалих працівниць лікарні — жінок віком 49 і 63 років. В обох — контузії, мінно-вибухові травми, уламкові поранення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров