Солдаты РФ FPV-дроном убили медика в Херсонской области.

Армія Росії продовжує вбивати цивільних громадян у Херсонській області.

В Олександрівці Станіславської громади окупанти вбили медичну працівницю. Жінку 1974 року народження ворог атакував FPV-дроном. Внаслідок обстрілу вона загинула. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 4 лютого повідомив у соцмережах.

В ОВА поінформували, що 3 лютого під російськими обстрілами перебували 25 населених пунктів та місто Херсон. З різноманітного озброєння ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах. Обстріли пошкодили три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також загарбники понівечили газопровід, складське приміщення, сільгосптехніку та приватний автомобіль. Четверо осіб внаслідок обстрілів дістали поранення.

Нагадаємо, 3 лютого російська армія вдарила по спальному району Запоріжжя у вечірній час, коли містяни саме їхали додому. Наразі відомо, що загинули 18-річні хлопець та дівчина. Трьох поранених госпіталізували. Одна 15-тирічна дівчина перебуває у вкрай важкому стані.