Оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації обстріляла маршрутне таксі в Херсоні.

У середу, 11 березня, ворожий дрон влучив у маршрутку в Дніпровському районі міста. Удар противника був цілеспрямований, транспортний засіб знищено. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Спочатку було відомо про вісьмох постраждалих, однак згодом їхня кількість стрімко збільшилася. Наразі, за інформацією ОВА, відомо про 20 поранених осіб. Багато постраждалих мають важкі травми. Госпіталізувати довелося жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 і 60 років. У тяжкому стані перебуває одна особа.

Херсонська окружна прокуратура поінформувала про початок досудового розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 11 березня російські окупанти завдали удару по Шевченківському району Харкова й влучили по території цивільного підприємства харчової галузі. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства.