Умеров рассказал о результатах переговоров в Женеве

Умеров рассказал о результатах переговоров в Женевеhttps://racurs.ua/n212314-umerov-rasskazal-o-rezultatah-peregovorov-v-jeneve.htmlРакурс
У Женеві сьогодні, 26 лютого, відбувся ще один раунд переговорів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
Він зазначив, що робота відбулася у двох форматах:
- окремо з американською стороною;
- тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.
За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони — спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки, — зазначив Умєров.
Він додав, що готується наступний раунд:
Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання — зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною.
Умєров зазначив, що окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.
Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.