У Женеві сьогодні, 26 лютого, продовжується українська делегація проводить переговори з представниками США — розпочалася двостороння зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами Умєрова, з українського боку разом із ним в делегації сьогодні присутні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці, — розповів Умєров. — Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони — необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

Крім того, обговорюватиметься гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Українська сторона розраховує на конкретні результати щодо повернення громадян.