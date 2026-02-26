Новини
Рустем Умєров, фото: t.me/umerov_rustem

У Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату — Умєров

26 лют 2026, 16:03
У Женеві сьогодні, 26 лютого, продовжується українська делегація проводить переговори з представниками США — розпочалася двостороння зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами Умєрова, з українського боку разом із ним в делегації сьогодні присутні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці, — розповів Умєров. — Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони — необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

Крім того, обговорюватиметься гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Українська сторона розраховує на конкретні результати щодо повернення громадян.

Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі, — додав секретар РНБО.

