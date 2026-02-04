Марко Рубіо, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n211872-ie-horoshi-i-pogani-novyny-rubio-pro-peregovory-u-abu-dabi.html

Ракурс

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи під час прес-конференції перебіг переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо врегулювання російської війни проти України, заявив про хороші і погані новини.

Про це повідомляє видання «Європейська правда».

Рубіо зазначив, що вперше за дуже довгий час технічні військові групи з України та Росії зустрічаються у форматі, в якому також беруть участь представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер:

Я не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Прогрес, ймовірно, не буде відомий навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву.

Наша мета — залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу, — додав він.

За словами Рубіо, хорошою новиною є те, що «список невирішених питань», який існував між Україною та РФ, «істотно скоротився».

Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими. А тим часом війна триває, — додав він. — Тому все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що ми вкладаємо в цю справу значну кількість часу та енергії на дуже високому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб домогтися прориву.

Джерело: «Європейська правда»