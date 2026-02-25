США призвали Украину не бить по Новороссийску, фото: «Патриоты Украины»

Україна отримала офіційне попередження від адміністрації президента США Дональда Трампа, що удари по російському нафтовому об'єкту у Чорному морі наприкінці минулого року вплинули на американські інвестиції в Казахстані.

Про це під час брифінгу заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє CNN.

Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від, ну, ви знаєте, атак на американські інтереси, — зазначила вона.

За словами Стефанішиної, вона отримала від Держдепу демаршу — тобто офіційне дипломатичне повідомлення.

Вона зазначила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

Це було пов’язано з тим, що там були зачеплені економічні інтереси США, — розповіла вона. — Ми взяли це до відома.

Наприкінці листопада українські безпілотники завдали удару по чорноморському порту Новоросійськ, пошкодивши ключовий трубопровід, що призвело до значного падіння експорту казахстанської нафти. Американська компанія Chevron є основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує нафту з казахстанських родовищ до Чорного моря для експорту.

За словами Стефанішиної, у листі від Держдепу наголошувалося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме, — додала вона.

Джерело: CNN