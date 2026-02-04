Новости
Ракурс
В Абу-Даби 4 февраля прошли трехсторонние переговоры Украины, РФ и США, фото: МИД ОАЭ

В Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров — СМИ

4 фев 2026, 18:09
999

В Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) завершився перший раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США.

Про це сьогодні, 4 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив журналіст Axios Барак Девід.

Він зазначив, що наступний раунд переговорів розпочнеться завтра, 5 лютого, вранці.

Перший день мирних переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився. За словами джерела, знайомого з ситуацією, переговори відновляться пізно вранці в четвер (за місцевим часом), — зазначив він.

За словами журналіста, один із українських посадовців заявив, що «переговори були продуктивними».

Раніше в офіційному акаунті МЗС ОАЕ у соцмережі X опублікували фото з сьогоднішніх переговорів.

Попередні переговори делегацій України, Росії та США, а Абу-Дабі відбувалися впродовж 23 та 24 січня.

Источник: Ракурс


