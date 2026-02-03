Владимир Зеленский скорректирует работу переговорной команды из-за ночного обстрела РФ. Фото:

Київ скоригує роботу української переговорної команди після сьогоднішнього нічного обстрілу РФ.

Країна-агресор скористалася пропозицією США поставити удари на короткострокову паузу. Москва взяла цю перерву не для підтримки дипломатії, а щоб накопичити ракети й дочекатися найбільш холодів в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський 3 лютого повідомив у Telegram.

Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином, — зазначив глава держави.

Президент поінформував, що вночі ворог рекордно вдарив балістикою — запустив 32 балістичні ракети. Ще 11 інших ракет заходили на ціль по балістичній траєкторії. Крім того, летіли 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких — «Шахеди».

За словами Зеленського, відбулися влучання в кількох областях, але найбільше шкоди було завдано на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях й у Запоріжжі.

Нагадаємо, РФ та Україна минулого тижня заявили про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але назвали різні часові рамки. Вночі 3 лютого окупанти вдарили по вісьмох областях України. Бив ворог, зокрема, по енергетиці.