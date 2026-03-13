Владимир Зеленский раскритиковал решение США ослабить антироссийские санкции.

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський не задоволений рішенням США послабити антиросійські санкції.

Часткове послаблення американських санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі, може дати бюджету Росії майже 10 млрд дол. А кошти від енергоресурсів країна-агресор витратить на війну. Про це Зеленський заявив 13 березня під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зняття санкцій призведе до посилення позицій Росії. Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю, і все це потім летить проти нас, — пояснив він.

Президент розповів, що ті самі дрони-камікадзе, які регулярно атакують Україну, вже фіксуються й в інших країнах. Саме тому, на його думку, наразі не на часі послаблювати санкції.

Ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, європейців, американців. Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів — на мій погляд, це не є правильним рішенням, — зазначив Зеленський.

Також український лідер закликав подолати блокування 20-го пакету санкцій Європейсько Союзу проти РФ, бо без постійного тиску на Москву не вдасться досягти тривалого миру.

Нагадаємо, днями Міністерство фінансів США заявило, що Сполучені Штати на один місяць призупиняють дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.