Лукашенко пригрозив Україні та країнам НАТО «Орєшніком».

https://racurs.ua/ua/n212609-lukashenko-prygrozyv-ukrayini-ta-krayinam-nato-orieshnikom-scho-skazav.html

Ракурс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову посипав погрозами в бік Заходу.

Диктатор заявив, якщо російський ракетний комплекс «Орешник» на території Білорусі вважатимуть «легітимною ціллю», то він не буде «спати й спостерігати». Лукашенко порадив західним Заходу «не патякати й не гавкати», бо в них є чим атакувати на 70 чи 200 км. Про це він розповів у розмові з журналістами, передає білоруське агентство «БЕЛТА».

Я не кажу, що ми завтра вдаримо цим «Орєшніком» по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Боже збав. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не вдарив «Орєшнік», ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Нумо по-людськи розв’язувати питання, — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, супутник зафіксував активне розгортання бази та техніки, яка може належати комплексу «Орєшнік», на території колишнього військового аеродрому «Кричев-6» у Білорусі. На знімку від 9 лютого на території центрального військового табору було видно шість автомобілів, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці вищезгаданого ракетного комплексу.

А наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО має дивитися на російський «Орєшнік» у Білорусі «як на легітимну ціль», а Україна буде спостерігати та оцінювати загрозу.

Джерело: «БЕЛТА»