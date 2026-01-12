НАТО відреагувало на удар «Орєшнік». Фото:

НАТО відреагувало на удар РФ балістичною ракетою «Орєшнік» по Україні.

Країна-агресор Росія використовує цю ракету для послаблення країнами НАТО підтримки України. Москва намагається змусити партнерів відмовитися від підтримки Києва, але союзники дадуть себе залякати. Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Загребі.

Жорстока агресивна війна росії триває. І минулого тижня ми стали свідками застосування ракети «Орєшнік» по Львову та продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО є важливішою ніж будь-коли, — зазначив він.

Нагадаємо, 8 січня Львівська область зазнав удару балістичною ракетою «Орєшнік». Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що окупанти вдарили по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності, яку запустили із полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год. по балістичній траєкторії.

Reuters з посиланням на джерело серед високопоставлених українських посадовців написало, що «Орєшнік» влучив по цеху державного підприємства у Львові.